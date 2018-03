Morreu «Beauvalais» de Beatriz Ferrer-Salat (VÍDEO)

«Beauvalais» o Hanoveriano de 31 anos, da cavaleira olímpica espanhola Beatriz Ferrer-Salat, morreu nesta terça-feira (20) vítima de uma cólica.

Criado por Friederike Schulz-Stellenfleth, Beauvalais (Bolero x Galante) foi inicialmente montado por Heike Kemmer entre 1994 até ao nível de Grande Prémio em 1998.

Apesar de ser considerado um cavalo difícil, Beatriz e Beauvalais com a ajuda do seu treinador Jan Bemelmans, participou nos Jogos Olimpicos de Atlanta em 1996.

A recordar que Beatriz Ferrer-Salat com Beauvalais, conquistou a medalha de prata por equipas e a de bronze individual nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Foi medalha de bronze por equipas nos JEM 2002 de Jerez, tendo recebido a medalha de bronze individual e prata por equipas no Europeu em 2003 (Hickstead) e o bronze por equipas no Campeonato da Europa em 2005.

Em 2006, foi diagnosticado a Beauvalais um aguamento e naturalmente este fabuloso cavalo de Grande Prémio foi retirado das provas.

Numa emotiva despedida durante o CDI de Barcelona (2007), Beauvalais com 27 anos, disse adeus às pistas.