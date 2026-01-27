Morocco Royal Tour: um CSI5*W em El Jadida em 2026

O Morocco Royal Tour está prestes a alcançar um marco decisivo no seu desenvolvimento. Em 2026, a sua etapa final passará a integrar o círculo muito restrito das competições CSI5*W, acolhendo em simultâneo um CSI2*. Esta evolução de grande relevância coloca o circuito marroquino entre as competições mais prestigiadas do calendário internacional de saltos de obstáculos.

Criado por Altas Instruções Reais e realizado sob o Alto Patrocínio de Sua Majestade o Rei Mohammed VI, o Morocco Royal Tour tem vindo a crescer de forma contínua desde a sua primeira edição. Em apenas alguns anos, afirmou-se como um evento incontornável, reunindo a elite dos saltos de obstáculos internacionais.

“Esta transição para CSI5*W traduz a nossa determinação em desenvolver ainda mais os desportos equestres e em criar as condições necessárias para que o Reino de Marrocos se torne uma plataforma de referência para a modalidade”, afirma Charif Moulay Abdallah Alaoui, Presidente da Fundação Morocco Royal Tour.

Esta subida de estatuto reflete a renovada confiança da Federação Equestre Internacional (FEI) no circuito marroquino, reconhecido pela qualidade da sua organização, pelo nível das suas infraestruturas, pela sua hospitalidade e pela capacidade de aliar a excelência desportiva à identidade cultural.

Um circuito 2026 reforçado e ambicioso

Distribuído por três cidades emblemáticas do Reino de Marrocos, o Morocco Royal Tour oferece uma experiência única, combinando desporto de alto nível, património equestre e padrões internacionais. A edição de 2026 seguirá uma progressão desportiva coerente e altamente competitiva, culminando com o CSI5*W em El Jadida.

O Morocco Royal Tour decorrerá de acordo com o seguinte calendário: