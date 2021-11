«Morante» – O Lusitano Campeão dos Campeões na Golegã 2021 14 Novembro, 2021 8:12

O garanhão aprovado «Morante», (Pioneiro x Paquita por Pagode), de 5 anos do criador Sociedade das Silveirs e propriedade de Distinta Aplausos Actividades Equestres montado por Gilberto Filipe, é o grande vencedor da Feira Nacional do Cavalo 2021 na raça Lusitana, deixando para trás, o poldro de 3 anos «Ofensor» da Coudelaria e propriedade Manuel d’Assunção Coimbra Herds. e o «Nilo» de 4 anos da Coudelaria Soc. Agrícola Vila Formosa/ Coudelaria Torres Vaz Freire e propriedade Soc. Agrícola Vila Formosa apresentado por Maria Paes do Amaral.

Já o Cruzado Português «Nugget Moonlight» de 4 anos, do criador Rui Miguel Madaleno e propriedade de David Duarte de Oliveira, foi eleito campeão de raças.

Foram apresentados 46 exemplares.

CAVALOS PREMIADOS

LXI Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela FNC e XXII Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela da Feira Internacional do Cavalo Lusitano

CLASSE MACHOS 3 ANOS

1º OFENSOR do criador Manuel D’Assunção Coimbra – Medalha de Ouro

2º OESTE D’ATELA do criador Francisco Bessa de Carvalho – Medalha de Ouro

3º ORIENTE DA BRÔA do criador Manuel Tavares Veiga – Medalha Prata

4º OESTE do criador Rui Madaleno – Medalha Prata

CLASSE MACHOS 4 ANOS MONTADOS

1º NILO do criador Soc. Agr de Vila Formosa – Medalha de Ouro

2º NILO DAS ARCAS do criador Coud. Dr. Manuel Maia Correia – Medalha de Ouro

3º NOTÁVEL DO LAGAR do criador Manuel Teixeira – Medalha de Ouro

4º NOVO RICO do criador Dr. Pedro Ferraz da Costa – Medalha de Prata

MACHOS 5 ANOS OU MAIS MONTADOS

1º MORANTE do criador Sociedade das Silveiras – Medalha de Ouro

2º MARFIM DO PENEDO do criador Resina Antunes – Medalha de Ouro

3º MIURA DE CAIS do criador Casa Agrícola Irlanda Saraiva – Medalha de Ouro

4º LEVANTE DA BRÔA do criador Manuel Tavares Veiga – Medalha de Ouro

5º LIOPELE do criador Dr. Pedro Ferraz da Costa – Medalha de Prata