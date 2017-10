Mongol Derby 2018: Manuel Mendes vai percorrer a cavalo 1000km em 10 dias (VÍDEO) 18 Outubro, 2017 19:05

O cavaleiro Manuel Espregueira Mendes foi um dos 40 seleccionados a nível mundial para participar no Mongol Derby, a realizar-se em Agosto de 2018 na Mongólia, tornando-se o primeiro português a figurar na maior corrida a cavalo do mundo.

A prova de resistência equestre está inscrita no Livro de Recordes do Guiness como uma das mais exigentes, uma vez que é feita com cavalos semi-selvagens. O percurso de 1.000km em 10 dias nas estepes da Mongólia recria o primeiro sistema postal de longa distância montado por Gengis Khan no Séc. XIII.

Com apenas 28 anos, Manuel Espregueira Mendes conta com 20 anos de experiência no desporto equestre, a maior parte dos quais ao lado do seu mentor, o cavaleiro olímpico Coronel Carlos Campos.

Sobre ter sido seleccionado, Manuel afirma: “é um orgulho enorme saber que cabe a mim levar o nome do nosso país, onde ele nunca esteve. Sendo o primeiro, tenho a noção que esta missão é maior do que eu e do que as minhas ambições pessoais, uma vez que vou estabelecer a primeira bitola de um país e mostrar aquilo de que os portugueses são feitos.”

Nos próximos meses, o cavaleiro irá passar por uma rigorosa preparação física e psicológica, associada a um trabalho de gestão e planeamento por parte da equipa.

O torneio Mongol Derby apoia organizações sem fins lucrativos ligadas a um carácter social e de consciencialização ecológica, como a Cool Earth.

Para mais informações:

Manuel Espregueira Mendes

E-mail: manelespregueira@hotmail.com

Telefone: (+351) 918 622 838