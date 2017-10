Mondial du Lion: Grã Bretanha e Nova Zelândia lideram em Le Lion d’Angers 20 Outubro, 2017 9:45

Começou esta quinta-feira, o 32º Campeonato do Mundo de Cavalos Novos de Completo, Mondial du Lion no Haras Nationaux em França. Vinte e quatro dos 48 conjuntos disputaram a prova de ensino reservada a cavalos de 6 anos perante um júri presidido pela britânica Jane Tolley.

Terminada a jornada, a cavaleira britânica Izzy Taylor, nº18 no ranking mundial, com o cavalo Hanoveriano Monkeying Around ocupam o primeiro lugar provisório com 37,6 pontos. O australiano Paul Tapner com Bob Chaplin ficou classificado em segundo tendo penalizado 38.1 pontos enquanto a britânica Sarah Bullimore com o Oldenburgo Corouet ocupa o 3º lugar provisório com 41 pontos.

CAVALOS DE 7 ANOS

No campeonato para cavalos de 7 anos, o neozelandês James Avery e Vitali ocupam o primeiro lugar provisório com 42 pontos. Mary King e King Robert classificaram-se em segundo lugar com 44,3 pontos de penalização e o francês Nicolas Astier com Altertamalib’or ficou em terceiro com 44,6 pontos.

A segunda parte da prova de ensino realiza-se esta sexta-feira.

Resultados – 6 Anos

Resultados – 7 Anos