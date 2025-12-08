Molly Hughes Bravo entre os participantes no CSIU25 de Genebra

Chega um dos concursos mais aguardados na reta final da temporada: o CSI5* de Genebra. Molly Hughes Bravo está entre os participantes do CSI para menores de 25 anos, que decorre em paralelo com o evento principal.

Entre os dias 10 e 14 de dezembro disputa-se o CSI5* de Genebra. Ao longo das cinco jornadas terão lugar provas como a Final Rolex IJRC Top-10, o Grande Prémio e o Grande Prémio do CSIU25.

A cavaleira portuguesa Molly Hughes Bravo participará nas provas do CSIU25. A sua montada para o concurso será HHS Tokyo, um castrado irlandês de 9 anos que conquistou o quarto lugar no Grande Prémio do CSI4*-W em El Jadida, Marrocos, no passado mês de outubro.

A primeira prova do CSIU25 será disputada na quinta-feira, 11 de dezembro, a partir das 17h15. A segunda terá lugar na sexta-feira, a partir das 12h15. O Grande Prémio será a primeira prova da jornada de sábado, com início previsto para as 10h00.

Lista de participantes AQUI