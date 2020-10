«Mojito AR» o mais valioso no Leilão Online de Alter (VÍDEO) 18 Outubro, 2020 17:21

Adiado inicialmente devido à pandemia, o tradicional leilão anual da Coudelaria de Alter, decorreu em formato online neste sábado, 17 de Outubro.

«Mojito AR» (Jacaré II (AR) x Dehassa (AR) por Hircino (AR), de 4 anos, foi o cavalo mais disputado e acabou por ser transacionado por € 26.600. Este poldro, dotado de flexibilidade, finura, temperamento e três andamentos acima da média, requisitos para um futuro desportivo brilhante, vai para Suíça.

A égua de nome «Marbella AR» (Beirão AR x Fivela AR x Viheste AR) foi a mais disputada tendo sido arrematada por um comprador do Reino Unido por € 15.575.

A edição deste ano resultou na venda de 8 dos 16 exemplares em leilão, tendo a instituição amealhado €105.690.

Ainda é possível apresentar propostas para adquirir um equino AR

Todos os animais que estiveram a leilão e que não foram adjudicados, vão poder ser vendidos, a partir de hoje, pelo valor base anunciado, acrescido de 10%, até às 13 horas do próximo dia 26 de Outubro. Os interessados deverão apresentar a sua proposta de compra por escrito, enviada por correio eletrónico para geral@alterreal.pt, mediante o preenchimento e envio do respetivo formulário, disponível no site www.alterreal.pt, devendo no “Assunto” ser mencionado expressamente “Proposta de compra de equino”. Podem, assim, os interessados apresentar propostas para os machos Lírio AR, Gage CN, Mica AR, e para as fêmeas Maionese AR, Miosina AR, Mombassa AR e Hihena AR.

O critério de adjudicação será o do maior valor proposto. As propostas de aquisição serão analisadas às 15 horas do próximo dia 26 de outubro e a decisão de adjudicação será notificada aos proponentes até às 17 horas do mesmo dia. Os equinos podem ser observados, na Coudelaria de Alter, até às 17 horas do dia 23.10.2020, sob marcação prévia, sempre com o rigoroso respeito das regras emanadas pela Direção Geral de Saúde.