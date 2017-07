Moita acolheu a II Jornada do Campeonato Regional de Equitação de Trabalho 4 Julho, 2017 17:11

A II Jornada do III Campeonato Regional de Equitação de Trabalho que decorreu no passado Domingo (02/07), na simpática e acolhedora Coudelaria Casal dos Rios na Moita, contou com 37 participantes nos escalões Sub-16, Sub-20, Debutantes, Preliminar e Consagrados.

No escalão Sub-16 que contou com 8 participantes, Carolina Mariani com Faial foi a vencedora tendo totalizado 21 pontos. Bernardo Teixeira na segunda posição com Distinto com 20 pontos e em terceiro ficou classificada Marta Fernandes com Diamante com 18 pontos. Carolina Mariani venceu no ensino e na maneabilidade enquanto Bernardo Teixeira foi o melhor na prova de Velocidade.

No escalão Sub-20 com 4 participantes, venceu André Lúcio com Finca Pé que totalizou 13 pontos. Gonçalo Morais em segundo lugar com Estoque (11 pts) e Diogo Oliveira em terceiro com Eros (6 pts).

Magda Martins com Faraó foi a vencedora do escalão Preliminar tendo totalizado 31 pontos. Nicole Silva com Dandy foi segunda classificada (26 pts) enquanto Leonor Almeida e Feitor ocuparam o terceiro lugar (25 pts). Onze conjuntos alinharam neste escalão.

Na categoria Debutantes, o vencedor foi João Pedro Cardiga com Damasco (35 pts). David Nobre foi segundo classificado com Duque (34 pts) e Mauro Santos em terceiro com Curro (31 pts). Este escalão foi o mais participado com 13 conjuntos.

Nos Consagrados apenas com um participante, Margarida Costa com Elbano totalizaram 6 pontos.

As provas foram julgadas pelos candidatos a juízes, Filipe Trindade e Sérgio Henriques.

A próxima e última prova deste CRET – Moita será no próximo dia 2 de Setembro e conta com algumas surpresas.

