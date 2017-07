«Modi de La Gesse» é o Campeão dos Campeões do XXXV Championnat de France du Pur Sang Lusitanien 4 Julho, 2017 23:22

«Modi de La Gesse» do Haras de La Gesse é o campeão dos campeões do XXXV Championnat de France du Pur Sang Lusitanien, que decorreu em Beaucaire, França, entre 30 de Junho e 2 de Julho. Este animal filho do Escorial da Coudelaria Santa Bárbara e propriedade de Luís Bastos é um animal muito fino e expressivo. Irmão pleno do campeão de campeões do ano transacto, Loki de la Gesse, e que segundo o Engº António Pedro Vicente, apresenta andamentos extraordinários, em especial a trote, ágil, elevado com joelho e muita raça.

«Malasia de La Gesse» uma poldra de 1 ano, também filha do Escorial foi eleita campeã fêmea. Esta poldra do Haras de La Gesse com andamentos muito correctos, com finura e um carácter especiais, apresenta um modelo racial quase próximo da perfeição com uma expressão e vibração impressionantes.

Entre os 60 animais em Modelo e Andamentos, 12 eram filhos do Escorial (Spartacus x Jiboia por Edo).

O júri foi composto por Rui Rosado, Nuno Santos Pereira e Yves Manzanares.

Confira os resultados completos AQUI