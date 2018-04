MET IV 2018: Espanhóis dominaram o pódio do Grande Prémio 23 Abril, 2018 9:46

Os cavaleiros espanhóis dominaram o último Grande Prémio (CSI2*) do Spring MET IV, tendo ocupado os três primeiros lugares do pódio este domingo.

59 Participantes alinharam nesta prova (1,45m) a contar para o ranking mundial Longines, desenhada pelo chefe de pista internacional português, Bernardo Costa Cabral. Disputaram o desempate, 17 conjuntos após zero pontos na primeira mão.

Sergio Alvarez Moya (ESP) com a jovem MHS Attraction de 8 anos, com um percurso sem faltas em 40,32s registou o melhor tempo dos três conjuntos que terminaram o desempate sem faltas. Mikel Aizpurua (ESP), vencedor do Grande Prémio do fim-de-semana passado, voltou a estar entre os melhores. Este cavaleiro com Cartanya conquistou o segundo lugar sem faltas em 43,50s, enquanto Carolina Aresu (ESP) completou o pódio com Untreipide de Puychety com um duplo percurso sem faltas em 44,80s.

O Mediterranean Equestrian Tour faz agora uma pausa após quatro circuitos durante esta primavera e regressa no Outono de 2 a 14 de Outubro (Autumn MET 1).

