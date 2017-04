MET 4: “Hilton Alibi”, “Oaks Clovelly” e “Community 3” vencem as finais para cavalos novos em Oliva Nova 20 Abril, 2017 7:34

Terminaram esta quarta-feira as finais para cavalos novos do Mediterranean Equestrian Tour (4º concurso) de Oliva Nova em Valência, (Espanha) que contou com a participação de cerca de uma centena de conjuntos.

Nos cavalos de 7 anos a égua irlandesa Hilton Alibi (Pacino x Hermes de Reve) montada pelo irlandês Clem McMahon foi a vencedora nesta final (29,95s). Jamie Wingrove foi segundo classificado com a égua AES Heartstring (Cicero Z van Paemel x Heartbreakers) (31,64s) enquanto Simon Schröder com o Holsteiner Cocobongo CR (Clearway x contender) ocupou o terceiro lugar. No seguimento a égua KWPN Faith 14 montada pelo mexicano Jaime Piedra foi quarta e o ucraniano Ferenc Szertirmai com o garanhão Hanoveriano Luniko (Lord Pezi x Landadel) ocupou o quinto lugar (34,62s).

Nos cavalos de 6 anos brilhou na final a égua australiana Warmblood Oaks Clovelly (Asb Conquistador x Vivant) montada pela neozelandesa Lisa Cubitt tendo registado o melhor tempo no desempate (38,33s). No segundo lugar ficou classificado o Cruzado de Desporto Espanhol (CDE) Mago de Quijas (Indoctro x Muguet du Manoir) (38,76s). O irlandês Barry Drea com a égua AES My Lady O.L. (Armitage 2 x Landlord) completou o pódio (40,29s). A irlandesa Sofie Slatery foi quarta com o KWPN Goldplay (Toulon x Corland) (41,12s) e em quinto lugar ficou classificado o britânico Jamie Wingrove com o KWPN Gesis HB (Carrera VDL x Wittinger VDL).

Na final para cavalos de 5 anos venceu a alemã Stephi de Boer com o Oldenburg Community 3 (Carrico x Cashman), tendo registado o melhor tempo no desempate 38,74s. Em segundo lugar ficou o garanhão Holsteiner Casallantum (Casall x Quantum) montado pelo seu compatriota Dirk-Heiner Strobel (39,62s). A égua Casall Lady Z da búlgara Volha Charnyshova ocupou o terceiro lugar (43,74s). A sueca Maria Ostman foi quarta classificada com Condor Hypodromo e em quinto ficou a britânica Carmen Edwards com a égua KWPN Happy Valerie (Verdi x Dutchboy).

Dos 22 conjuntos que alinharam na final, seis ficaram apurados para o desempate. No desempate 4 terminaram com zero pontos.

Confira os resultados completos AQUI