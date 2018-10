MET 2018: Jovem Nuno Tiago Gomes sobe ao 2º lugar do pódio no Grande Prémio 15 Outubro, 2018 14:20

O cavaleiro português, Nuno Tiago Gomes, de 19 anos, conquistou um brilhante 2º lugar no Grande Prémio no CSI2* que decorreu neste domingo em Oliva Nova, Espanha.

Montando o KWPN Disco, de 10 anos, Nuno Tiago Gomes ficou a 46 centésimos de segundo do vencedor, o seu treinador brasileiro, Pedro Veniss, que venceu o Grande Prémio montando a égua Hanoveriana For Felicia. Este conjunto registou o melhor tempo 40,32 segundos dos seis conjuntos que terminaram a prova com duplos percursos sem faltas.

O belga Constant van Paesschen foi terceiro classificado com o garanhão Holstein Carlow van de Helle (41,04s), enquanto a brasileira Karina Johannpeter foi quarto classificada com Casoer 150 (42,54s).

Alinharam nesta prova, 61 conjuntos.

Resultados – Grande Prémio AQUI