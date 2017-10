MET 2017: Emily Moffitt conquista o primeiro Grande Prémio do circuito 9 Outubro, 2017 9:01

A primeira semana do Circuito de Outono do Mediterranean Equestrian Tour 2017 terminou com a vitória de Emily Moffit no Grande Prémio este domingo.

A amazona britânica Emily Moffit, montando Galip (Nonstop x Feo) de 11 anos, venceu o Grande Prémio do CSI2* composto por 12 obstáculos (1,45m) e 15 esforços desenhado pelo chefe de pista alemão, Frank Rothenberger. Marie Hecart (FRA) ocupou a segunda posição com a égua SF Vahinee (Lauterbach x Darco) de 8 anos, enquanto o sul africano Govett Triggol com Wolke 334 ocupou a terceira posição. João Pereira Coutinho (POR) com Baldano ocupou o 21º lugar e Rodrigo Sampaio Peixoto com Ra de Prin foi 23º, ambos penalizaram 4 pontos na primeira mão.

Dos 48 participantes que alinharam, apenas 14 terminaram a primeira mão com zero pontos.

