MET 2017: Britânicos dominaram o último Grande Prémio 13 Novembro, 2017 10:21

O circuito MET 2017 terminou neste domingo com a disputa do Grande Prémio no qual cinco britânicos ocuparam os primeiros lugares, com Daniel Neilson e Major Delacour a subir ao 1º lugar do pódio. Lance Whitehouse foi segundo classificado com Vik II e Amy Inglis montando Wishes completou o pódio.

A prova a 1,45 desenhada pelo chefe de pista austríaco Franz Matz composta por 11 obstáculos e 13 esforços, contou com 56 participantes dos quais apenas 6 terminaram o desempate sem faltas. Nove conjuntos optaram por não disputar a segunda mão.

