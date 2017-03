A cavaleira olímpica Meredith Michaels-Beerbaum depois da violenta queda sofrida o mês passado do cavalo Comanche no Grande Prémio Longines FEI (CSI3*-W) do Palm Beach Masters em Wellington, quando fracturou duas costelas, Meredith acaba de anunciar nas redes sociais que regressa às pistas.

Se tudo correr bem, a amazona volta à alta competição na próxima semana.