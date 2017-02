Meredith Michaels-Beerbaum fractura duas costelas

A cavaleira olímpica alemã Meredith Michaels-Beerbaum fracturou domingo (5), duas costelas após uma queda do cavalo Comanche no último obstáculo (oxer) do Grande Prémio Longines FEI (CSI3*-W) do Palm Beach Masters em Wellington (EUA).

Comanche que caiu em cima do oxer projectou a cavaleira para fora do arreio tendo Meredith sofrido uma queda violenta de cabeça acabando por ser transportada para o hospital.

Um comunicado médico emitido posteriormente trouxe melhores notícias, confirmando, após a realização de vários exames, a existência de duas costelas fracturadas, apesar da gravidade da queda.

Comanche saiu ileso do acidente.

Meredith vai estar ausente das pistas durante algumas semanas.