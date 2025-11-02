Mercado internacional de cavalos de saltos mantém alta em 2025

O mercado internacional de leilões de cavalos de saltos (e de dressage) voltou a registar preços expressivos em 2025.



Uma análise do site Hippomundo — que forneceu pedigrees para cerca de 100 leilões este ano e os incluiu na ferramenta “Preços de venda por leilão” — mostra que tanto os valores médios quanto os medianos permanecem em níveis elevados.



Leilões de nomes consagrados, como Paul Schockemöhle e Zangersheide, continuam ditando o ritmo, tanto em volume de vendas quanto na faixa de preços. Embora os dados disponíveis incluam apenas os leilões que colaboram com a Hippomundo, as tendências no mercado internacional são claras.

Leilões Schockemöhle dominam o ranking de preços

Quando observamos os leilões com maiores médias e medianas, as vendas organizadas por Paul Schockemöhle lideram com folga.

O Schockemöhle Open Sales Mexico registou a maior mediana do ano (até ao momento), com €180.000, e uma média igualmente impressionante de €208.858. O destaque do evento foi Chachinjala PS, arrematado por €360.000.

Outros leilões de Schockemöhle também apresentaram um desempenho sólido. No Online Auction – Flyinge Open Sales, realizado em 4 de outubro, o valor mediano atingiu €94.000, com destaque para o cavalo Chacoon’s Love PS, vendido por €305.000.

Quase 10% dos cavalos vendidos nos Schockemöhle Youngsters Auctions (entre 4 e 7 anos de idade) alcançaram valores acima de €100.000, demonstrando a confiança contínua no programa PS.

A combinação entre a procura constante, linhagens selecionadas com rigor e o alcance internacional dos leilões online da Schockemöhle parece sustentar os preços em patamares elevados.

Top 10 leilões por preço médio em 2025

Posição Leilão Categoria Preço Médio Maior Preço Cavalo Destaque 1 Schockemöhle Open Sales Mexico Jovens €180.000 €360.000 Chachinjala PS 2 Schockemöhle Online Auction Jovens €94.000 €305.000 Chacoon’s Love PS 3 Billy Stud Youngsters Jovens €59.318 €201.565 Billy Ga Ga 4 Zangersheide Stallion Auction Jovens €52.000 €125.000 Charcoal vd Berghoeve Z 5 Stephex Foal Auction Potros €51.000 €180.000 Unlimited Pommex Z 6 Breen Auction of Youngsters Jovens €41.599 €103.748 Now What 7 Billy Stud Live Youngsters Auction Jovens €40.313 €73.715 Billy Memories 8 Equinia Vente Semilly Jovens €37.000 €96.000 Jive Dance Semilly 9 Zangersheide Quality Auction (sábado) Potros €36.000 €170.000 Dont Look Now Pommex Z 10 Schockemöhle Jumping Horses Online Jovens €35.000 €66.000 Nixon Blue PS

Zangersheide e Stephex destacam-se entre os poldros

Nos leilões de poldros, os eventos belgas chamam atenção pelos números impressionantes.



O Stephex Foal Auction destaca-se com preço médio de €62.545 e mediana de €51.000. O poldro Unlimited Pommex Z (United Touch S x Emerald) foi vendido por €180.000.

Os Zangersheide Quality Auctions também mantêm um desempenho sólido, com médias de €36.000 (sábado) e €30.000 (sexta-feira).



Estes resultados reforçam que a combinação de linhagens de alta qualidade e marketing eficaz continua atraindo compradores internacionais.

Linhagens mais populares em 2025

Entre os cavalos leiloados e registados em 2025, alguns garanhões aparecem com uma frequência notável.

A ferramenta de leilões da plataforma revela quais linhagens dominam o mercado internacional.

Entre os poldros, United Touch S lidera com preço médio de €29.500. De forma geral, Chacco Blue continua sendo um dos mais procurados, com média de €26.000.

No total das vendas, a Hippomundo registou:

Chaccoon Blue – 104 descendentes, média de €23.000

Emerald – 82 descendentes, média de €16.000

Ermitage Kalone – 65 descendentes, média de €16.000

Estes números confirmam a força da linhagem Chacco Blue na criação e no mercado, enquanto garanhões como United Touch S e Ermitage Kalone continuam a ganhar popularidade entre os compradores que procuram a próxima geração de cavalos de desporto.

Um mercado equilibrado e confiante

Com base nos dados disponíveis, o mercado mostra-se saudável e equilibrado em 2025.

Tanto os segmentos de topo quanto os intermédios encontram compradores com facilidade, e as médias indicam que não há apenas exceções de alto valor, mas também uma base sólida de comercialização.

Esta análise — baseada nos leilões que colaboraram com a Hippomundo entre 1º de janeiro e 15 de outubro de 2025 — oferece um retrato representativo do atual cenário internacional: um mercado que continua a transmitir confiança, sustentado por qualidade, transparência e acessibilidade digital.