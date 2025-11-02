Mercado internacional de cavalos de saltos mantém alta em 2025
O mercado internacional de leilões de cavalos de saltos (e de dressage) voltou a registar preços expressivos em 2025.
Uma análise do site Hippomundo — que forneceu pedigrees para cerca de 100 leilões este ano e os incluiu na ferramenta “Preços de venda por leilão” — mostra que tanto os valores médios quanto os medianos permanecem em níveis elevados.
Leilões de nomes consagrados, como Paul Schockemöhle e Zangersheide, continuam ditando o ritmo, tanto em volume de vendas quanto na faixa de preços. Embora os dados disponíveis incluam apenas os leilões que colaboram com a Hippomundo, as tendências no mercado internacional são claras.
Leilões Schockemöhle dominam o ranking de preços
Quando observamos os leilões com maiores médias e medianas, as vendas organizadas por Paul Schockemöhle lideram com folga.
O Schockemöhle Open Sales Mexico registou a maior mediana do ano (até ao momento), com €180.000, e uma média igualmente impressionante de €208.858. O destaque do evento foi Chachinjala PS, arrematado por €360.000.
Outros leilões de Schockemöhle também apresentaram um desempenho sólido. No Online Auction – Flyinge Open Sales, realizado em 4 de outubro, o valor mediano atingiu €94.000, com destaque para o cavalo Chacoon’s Love PS, vendido por €305.000.
Quase 10% dos cavalos vendidos nos Schockemöhle Youngsters Auctions (entre 4 e 7 anos de idade) alcançaram valores acima de €100.000, demonstrando a confiança contínua no programa PS.
A combinação entre a procura constante, linhagens selecionadas com rigor e o alcance internacional dos leilões online da Schockemöhle parece sustentar os preços em patamares elevados.
Top 10 leilões por preço médio em 2025
|Posição
|Leilão
|Categoria
|Preço Médio
|Maior Preço
|Cavalo Destaque
|1
|Schockemöhle Open Sales Mexico
|Jovens
|€180.000
|€360.000
|Chachinjala PS
|2
|Schockemöhle Online Auction
|Jovens
|€94.000
|€305.000
|Chacoon’s Love PS
|3
|Billy Stud Youngsters
|Jovens
|€59.318
|€201.565
|Billy Ga Ga
|4
|Zangersheide Stallion Auction
|Jovens
|€52.000
|€125.000
|Charcoal vd Berghoeve Z
|5
|Stephex Foal Auction
|Potros
|€51.000
|€180.000
|Unlimited Pommex Z
|6
|Breen Auction of Youngsters
|Jovens
|€41.599
|€103.748
|Now What
|7
|Billy Stud Live Youngsters Auction
|Jovens
|€40.313
|€73.715
|Billy Memories
|8
|Equinia Vente Semilly
|Jovens
|€37.000
|€96.000
|Jive Dance Semilly
|9
|Zangersheide Quality Auction (sábado)
|Potros
|€36.000
|€170.000
|Dont Look Now Pommex Z
|10
|Schockemöhle Jumping Horses Online
|Jovens
|€35.000
|€66.000
|Nixon Blue PS
Zangersheide e Stephex destacam-se entre os poldros
Nos leilões de poldros, os eventos belgas chamam atenção pelos números impressionantes.
O Stephex Foal Auction destaca-se com preço médio de €62.545 e mediana de €51.000. O poldro Unlimited Pommex Z (United Touch S x Emerald) foi vendido por €180.000.
Os Zangersheide Quality Auctions também mantêm um desempenho sólido, com médias de €36.000 (sábado) e €30.000 (sexta-feira).
Estes resultados reforçam que a combinação de linhagens de alta qualidade e marketing eficaz continua atraindo compradores internacionais.
Linhagens mais populares em 2025
Entre os cavalos leiloados e registados em 2025, alguns garanhões aparecem com uma frequência notável.
A ferramenta de leilões da plataforma revela quais linhagens dominam o mercado internacional.
Entre os poldros, United Touch S lidera com preço médio de €29.500. De forma geral, Chacco Blue continua sendo um dos mais procurados, com média de €26.000.
No total das vendas, a Hippomundo registou:
-
Chaccoon Blue – 104 descendentes, média de €23.000
-
Emerald – 82 descendentes, média de €16.000
-
Ermitage Kalone – 65 descendentes, média de €16.000
Estes números confirmam a força da linhagem Chacco Blue na criação e no mercado, enquanto garanhões como United Touch S e Ermitage Kalone continuam a ganhar popularidade entre os compradores que procuram a próxima geração de cavalos de desporto.
Um mercado equilibrado e confiante
Com base nos dados disponíveis, o mercado mostra-se saudável e equilibrado em 2025.
Tanto os segmentos de topo quanto os intermédios encontram compradores com facilidade, e as médias indicam que não há apenas exceções de alto valor, mas também uma base sólida de comercialização.
Esta análise — baseada nos leilões que colaboraram com a Hippomundo entre 1º de janeiro e 15 de outubro de 2025 — oferece um retrato representativo do atual cenário internacional: um mercado que continua a transmitir confiança, sustentado por qualidade, transparência e acessibilidade digital.