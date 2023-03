Melhor Cavalo Lusitano de Toureio – Época de 2022

Com o objetivo de distinguir os cavalos Lusitanos que se destacaram no Toureio, à semelhança do que a APSL também promove nas outras disciplinas, e após a votação por parte dos cinco cavaleiros tauromáquicos profissionais que mais tourearam em 2022 (que não têm relação com os conjuntos inscritos), foram encontrados os seguintes vencedores:

Escalão de Consagrados: LOTUS DA HERMIDA

Criador: Quinta da Hermida | Proprietário: Coisas do Campo, Lda

Cavaleiro: Francisco Palha

Escalão de Debutantes: LUME

Criador: Soc. Agro-Pecuária da Ameijoafa Sag Lda.

Cavaleiro: Joaquim Brito Paes

O prémio será atribuído no Festival do Cavalo Lusitano.