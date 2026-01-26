Melhor cavalo Lusitano de Toureio – Época 2025
A APSL anuncia os vencedores do Prémio Melhor Cavalo Lusitano de Toureio, referente à época de 2025:
-
Escalão de Consagrados: NUREYEVE, criado por António Paim, propriedade de Tristão Ribeiro Telles Unipessoal, Lda., apresentado pelo cavaleiro Tristão Ribeiro Telles.
-
Escalão de Debutantes: POEMA, de criação e propriedade da Sociedade Agro-Pecuária da Ameijoafa, SAG, Lda., apresentado pelo cavaleiro Joaquim Brito Paes.
O Prémio APSL ao Toureio será entregue durante o Festival Internacional do Cavalo Lusitano, a realizar-se no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, de 26 a 28 de junho de 2026.
A APSL felicita calorosamente os vencedores e expressa o seu reconhecimento a todos aqueles que, ano após ano, participam com cavalos Lusitanos em inúmeras praças de Portugal e do estrangeiro, desenvolvendo um trabalho meritório e essencial na valorização da funcionalidade e excelência da Raça Lusitana.