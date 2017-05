“Mechanical Horse” de Adrian Landon (VÍDEO)

A paixão pelos cavalos levou o jovem escultor americano Adrian Landon a criar um cavalo mecânico que se move a galope enquanto suspenso por fios. É feito inteiramente de aço inoxidável, que consiste em chapas soldadas

Sobrepondo uma série de membros ligados por correntes, rodas dentadas de corte a laser. Um único motor eléctrico impulsiona o cavalo em movimento com o premir de um botão.

O primeiro protótipo do cavalo foi projectado completamente com caneta e papel, mas não funcionou de forma confiável o suficiente. Voltando à prancheta de desenho, Landon redesenhou o cavalo em software CAD, resultando na bela exibição que reuniu multidões no Faire (evento dedicado a inventores e a artesãos digitais). Com mais de 100 rolamentos, 30 pés de cadeia e 23 juntas de articulação, Landon disse que a peça demorou quase dois anos para ser concluída, e foi o seu projecto mais desafiador.

Para Landon, o trabalho representa a culminação de seu extenso conhecimento e paixão por cavalos, sua experiência com projectos mecânicos. A família de Landon tem uma longa tradição equestre, e com esta escultura ele quis capturar a beleza e elegância do cavalo a galope.

Enquanto Landon diz que este modelo de trabalho actual do cavalo ainda tem alguns problemas que ele gostaria de aperfeiçoar ele pretende continuar a melhorar a versão actual, e pode projectar um novo que usa polias de ferro fundido e correias de borracha na transmissão dos mecanismos.