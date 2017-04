McLain Ward – Nº1 do Ranking Mundial depois da conquista da FEI World Cup 5 Abril, 2017 21:37

McLain Ward (EUA) o vencedor da Longines FEI World Cup e duas vezes campeão olímpico subiu ao 1.º lugar do Ranking Mundial.

“É sempre uma enorme honra ser o nº 1. Reflecte a consistência ao mais alto nível que todos procuramos. Confirmar-me no primeiro lugar do Ranking Mundial depois da vitória na Taça do Mundo é uma sensação indiscritivel!” McLain Ward.

Ward e a sua montada de 2016 HH Azur venceram as finais da FEI World Cup em Omaha (EUA) no passado domingo fechando a temporada de 2016/2017 como um conto de fadas pois Ward subiu do quarto lugar para o primeiro do Ranking Longines.

Ele substituiu o alemão Daniel Deusser que se mantinha na frente desde Janeiro e agora desceu para o terceiro lugar. O seu colega de equipa o norte-americano Kent Farrington mantem-se em segundo lugar com Christian Ahlmann (ALE) baixando do terceiro para o 4º lugar e Erica Lamaze (CAN) mantendo o quinto lugar.

Ward debutou nos Jogos Olímpicos em Atenas 2004 tendo sido membro da equipa norte americana que ganhou Ouro. Ganhou uma segunda medalha de Ouro em Beijing e terminou em sexto individual em Londres 2012. Ward obteve Ouro individual e Bronze por equipas em Toronto 2015 nos Jogos Pan Americanos com Rothchild.

Embora tivesse anunciado que se retirava em Abril de 2016, dois meses depois subia ao primeiro lugar do pódio destronando o olímpico francês Simon Delestre. Chegou aos Jogos Olímpicos do Rio 2016 numa forma impressionante que levou Ward e HH Azul a ajudar a equipa dos Estados Unidos a levar a Prata para casa.

