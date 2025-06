Maxi-Kira von Platen brilha com Nuelo das Lezírias em Hagen

A cavaleira alemã Maxi-Kira von Platen protagonizou um dos momentos mais marcantes do fim de semana no CDI3* de Hagen, realizado nos dias 6 e 7 de junho, montando o garanhão Lusitano Mantovani’s Nuelo das Lezírias (Escorial [SRB] x Faquita das Lezírias [CL], por Quixote [MF]), criado pela Companhia das Lezírias e propriedade de Thiago Matovani Horses.

Ao longo dos dois dias de competição no prestigiado recinto da Hof Kasselmann / P.S.I. GmbH, a dupla mostrou consistência e evolução, começando com um sólido 3.º lugar no Prix St. Georges (70,882%) e culminando numa impressionante vitória na prova Intermediária I, com um recorde pessoal de 72,549%.

Num emocionante duelo contra o atual campeão do mundo Life Time, foi o Lusitano quem se destacou, alcançando o topo da classificação e estabelecendo mais um marco para a raça ibérica no panorama internacional da dressage. Vencer numa prova disputada em território alemão – tradicional bastião dos warmbloods – reforça o crescente protagonismo dos Lusitanos no desporto equestre de alto nível.

Von Platen e Nuelo impressionaram pelo equilíbrio, serenidade e precisão, superando Schürmann com Life Time FRH (72,206%) e Jordan com Furst Ampere (70,686%), que ocuparam o segundo e terceiro lugares, respetivamente.

Resultados completos AQUI