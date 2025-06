Matosinhos recebe Taça de Combinado de Maratona de Atrelagem

Nos dias 21 e 22 de junho, o Centro Hípico do Porto e Matosinhos será palco da Taça de Combinado de Maratona de Atrelagem, numa organização do Clube de Atrelagem do Norte. O evento integra o programa de Matosinhos Cidade Europeia do Desporto 2025, reforçando o destaque do município nas modalidades equestres.

A competição contará com provas noturnas e diurnas, proporcionando momentos únicos aos amantes da modalidade.

Programa:

📅 Sábado, 21 de junho

20h30 – Reconhecimento do percurso

21h30 – Primeira prova

📅 Domingo, 22 de junho

14h30 – Reconhecimento

15h30 – Prova Final

👉 Entrada livre

Uma excelente oportunidade para assistir de perto a uma das mais emocionantes disciplinas do desporto equestre!