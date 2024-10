O Clube de Atrelagem do Norte, em colaboração com Centro Hípico do Porto e Matosinhos e a Federação Equestre Portuguesa, vão realizar, no próximo dia 13 de Outubro, em Matosinhos a sexta e última jornada a contar para o Campeonato Regional do Norte, de apuramento para o Campeonato Nacional 2024.

As inscrições para esta prova, decorrem até ao próximo dia 10 de Outubro e podem ser efetuadas através do e-mail c.atrelagem.n@gmail.com.