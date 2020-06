Matos de Almeida chegou, viu e venceu no CEIA 8 Junho, 2020 12:26

A tentar voltar à normalidade, sempre com muitas recomendações e normas a cumprir, o CEIA – Centro Equestre Internacional de Alfeizerão realizou o primeiro concurso de saltos B, 6 e 7 de Junho, após confinamento devido ao COVID-19.

Os cavaleiros que regressaram à competição, após algum tempo de quarentena, tiveram que ter em atenção as regras de proteção sanitária que foram necessárias para a realização do mesmo. De acordo com as medidas de segurança da DGS, o CEIA, adequou o seu espaço para que tudo corresse da melhor forma e assim garantisse a segurança de todos. Uma das regras mais importantes a ser cumpridas, foi o uso obrigatório de máscara em espaços fechados, com o devido distanciamento social obrigatório de 1,50 a 2m.

Ao longo dos dois dias estiveram cerca de 250 conjuntos em prova. Os percursos estiveram a cargo do chefe de pista, José Corte Real Santos.

Com obstáculos colocados a 1,35m, o Grande Prémio, disputado no domingo, contou com 20 conjuntos em prova, dos quais seis disputaram o desempate.

António Matos de Almeida com Corlandollar Z foi o vencedor da prova rainha, terminando o desempate sem faltas, em 30,26s. Em segundo lugar ficou Victoria Lynden Burd com Fancy ES (31,71s) seguida da jovem cavaleira, Magda Morgado Soares com Decoltaire T (43,68s).

Na prova de 1,20m realizada sábado, foi António Matos Almeida com Visconde Piraja o vencedor, 31,05s tendo ficado em segundo lugar, Francisco Vaz Fontes com Chalou du Rouet cortando os visores de chegada em 31,42s no desempate. Duarte Seabra com Chine de B’Neville foi terceiro classificado (31,80s). Com os obstáculos colocados à mesma altura, no Domingo, foi Victoria Lynden Burd e Cemondo Z que venceram a prova, ficando Antonio Matos Almeida em segundo lugar montando Vina e em terceiro lugar ficou classificado João Pinto Almeida com Goran van Berkenbroek.

Sem incidentes, as provas, decorreram na pista exterior.

Resultados AQUI