Matos Almeida imparável no Grande Prémio do CEIA 22 Outubro, 2018 18:53

Decorreu entre os dias 19 e 21 de Outubro no Centro Equestre Internacional de Alfeizerão, o segundo concurso do 2º Torneio de Outono. Com o patrocínio da EPRIURBA, este torneio é constituído por, 8 CSN A/C (12 a 14, 19 a 21 e 26 a 28 de Outubro; 9 a 11, 16 a 18 e 23 a 25 de Novembro; 7 a 9 e 14 a 16 Dezembro), num total de 24 dias de provas.

A competição foi liderada pelo Major Pedro Carvalho e as pistas estiveram a cargo da chefe de pista, Lúcia Cabrita.

Com obstáculos colocados a 1,45m, o Grande Prémio, disputado no domingo contou com a participação de 14 conjuntos, dos quais 5 disputaram o desempate.

António Matos Almeida conquistou o 1º lugar no Grande Prémio, (37.61seg.) com Lubongo e o 2º lugar (97,79seg.) montando Nikel de Presle, ambos com zero pontos.

Ivo Carvalho e Fandango C alcançaram o 3º lugar (40,96s) também sem penalizações. Francisco Fleming na sela de Lirion, ficou às portas do pódio em 4º lugar ao terminar com 8 pontos o desempate (45,62s).

No sábado, 21 conjuntos disputaram o Pequeno Grande Prémio. Gustavo Costa Fernandes com Cognac Z foi o conjunto mais rápido no desempate, vencendo assim a prova (34,56s). O segundo lugar foi para António Matos Almeida com Bulls Eye Z (34,59s). Francisco Fleming com Goran van Berkenbroek ficou classificado em terceiro lugar (35,41s), seguindo-se o cavaleiro Hugo Carvalho que arrecadou o 4º lugar com Fox VG e o 5º lugar com Gaucho WH.

Na prova de 1,40m de sexta foi Ivo Carvalho com Fandango C que venceu a prova. No sábado foi a vez de Nuno Pereira Martins com Querouef de Blondel ganhar a prova.

Na prova de 1,30m do primeiro dia a vitória foi no feminino, Lynden Burd com Fancy ES. No domingo Gustavo Costa Fernandes com Cognac Z arrecadou o primeiro lugar.

Na prova de 1,20m, do primeiro dia de concurso foi para Victoria Lynden Burd com Cemondo Z. Nuno Pereira Martins venceu com Divalentino C no sábado e na sela de Dora do Conde, no domingo.

O conjunto Hugo Carvalho/ Forever do Kranich venceu a prova de 1,10m de sexta e domingo. Sábado foi a vez de André Tavares Ferreira com Zenata do Ceto.

O jovem cavaleiro Daniel Mateus venceu a prova de 1,00m de sexta e sábado. No domingo foi a vez de Maria Francisca com Caipi.

Resultados – Grande Prémio

