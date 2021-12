Martin Fuchs conquista Grande Prémio Rolex pela segunda vez consecutiva (VÍDEO) 13 Dezembro, 2021 12:03

O suíço Martin Fuchs (29 anos), montando Leone Jei conquistou o prestigiado Grande Prémio Rolex no Concours Hippique International de Genève (CHI Geneva), tornando-se no primeiro cavaleiro na história da competição a ganhar edições consecutivas, depois da vitória em Genebra em 2019.

O holandês Harrie Smolders foi prata com Monaco (41,77s) e o austríaco Max Kühner fechou o pódio com Elektrik Blue P (42,22s). Darragh Kenny (IRL) em quarto com Cartello (43,47s) e Kent Farrington (EUA) em quinto com Gazelle, penalizou 4 pontos no desempate (41,35s).

Quarenta conjuntos saltaram o exigente percurso inicial desenhado pelo chefe de pista internacional suíço Gérard Lachat, composto por 14 obstáculos e 18 esforços (1,60m) mas apenas 6 sem faltas disputaram o desempate. No desempate 4 terminaram sem faltas. Sete conjuntos optaram por retirar entre eles, Beat Mandli (Dsarie), Zoe Conter (Davidoff de Lassus), Roger Yves Bost (Cassius Clay), entre outros.

Vencedores do Grande Prémio Rolex

2021 Martin Fuchs (SUI), Leone Jei

2019 Martin Fuchs (SUI), Clooney 51

2018 Marcus Ehning (GER), Pret A Tout

2017 Kent Farrington (USA), Gazelle

2016 Pedro Veniss (BRA), Quabri de L’Isle

2015 Steve Guerdat (SUI), Nino des Buissonnets

2014 Scott Brash (GBR), Hello Sanctos

2013 Steve Guerdat (SUI), Nino des Buissonnets

2012 Edwina Tops-Alexander (AUS), Itôt du Château

2011 Alvaro de Miranda (BRA), AD Ashleigh Drossel Dan

2010 Kevin Staut (FRA), Silvana*HDC

2008 Eric Lamaze (CAN), Hickstead

2007 Ludger Beerbaum (GER), All Inclusive NRW

2006 Steve Guerdat (SUI), Jalisca Solier

2005 Thomas Frühmann (AUT), The Sixth Sense

2004 Rodrigo Pessoa (BRA), Baloubet du Rouet

2003 Thomas Velin (DAN), Equest Carnute

Resultados Rolex Grande Prémio AQUI