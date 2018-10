Martim Portela Morais arrebata Grande Prémio em Alfeizerão 15 Outubro, 2018 17:08

Decorreu entre os dias 12 e 14 de Outubro o primeiro concurso do 2º Torneio de Outono, que decorre entre 12 de Outubro e 16 de Dezembro no Centro Equestre Internacional de Alfeizerão.

Com o patrocínio da EPRIURBA, este torneio é constituído por, 8 CSN A/C (12 a 14, 19 a 21 e 26 a 28 de Outubro; 9 a 11, 16 a 18 e 23 a 25 de Novembro; 7 a 9 e 14 a 16 Dezembro), num total de 24 dias de provas. Os percursos estiveram a cargo do chefe pista, José Santos.

Com obstáculos colocados a 1.45m, o Grande Prémio, disputado no domingo contou com a participação de 13 conjuntos, dos quais 4 disputaram o desempate.

A vitória foi para Martim Portela Morais na sela de Inco vd Bisschop, com zero pontos em (30.81seg.). O mesmo cavaleiro classificou-se em 4º lugar com Cornet’s Storm.

Francisco Fleming foi segundo classificado com Lirion (31,29s) e Marco Faria Mello com Sauleto Landa conseguiu o 3º lugar (35,87s). Rafael Guimarães Rodrigues na sela de Celina ficou em 5º lugar (75,32s).

Dezasseis conjuntos disputaram o Pequeno Grande Prémio, no sábado. Ivo Carvalho com Bila Bong foi o conjunto vencedor (37.83s) no desempate. O segundo lugar foi para Nuno Pereira Martins com Estoril 273 (38,09s). Victoria Lynden Burd com Fancy ES completou o pódio enquanto Diogo Portela Mendes com Cashman’s Spirit e Francisco Fleming com Hacker ocuparam o 4º e 5º lugar, respectivamente.

Na prova de 1, 40m de sexta-feira, foi Ricardo Gil Santos com Zucchero o conjunto mais rápido. No sábado foi a vez de Nuno Pereira Martins com Querouef de Blondel.

Na prova de 1.,0m do concurso o conjunto mais rápido foi Francisco Fleming com Hacker.

Na categoria de 1.20m de sexta foi novamente Francisco Fleming o vencedor, desta vez com Graciana. No sábado Ivo Carvalho ocupou o primeiro lugar com Licoeur du Faubourg. Domingo a vitória foi para Sara Ferreira Pinto na sela de Fast Forward.

Na prova de 1.10m de sexta e sábado foi Nuno Pereira Martins com Bianca C a vencer. No domingo a vitória foi para Pedro Marques Santos na sela de Umberto S.

A prova de 1.00m foi ganha por Rita Robalo Sequeira com Verdi S venceram na sexta, Francisca Aguilar Ramos com Uivo no sábado e no domingo foi a vez de Mafalda Oliveira Valente com Just For.

Resultados AQUI