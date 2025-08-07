Marta Justiça leva a arte portuguesa ao Dutch Equine Art Fair 2025

A artista plástica Marta Justiça foi selecionada, pelo segundo ano consecutivo, para participar no Dutch Equine Art Fair 2025, um dos mais prestigiados eventos internacionais dedicados à arte equestre. A presença da artista portuguesa neste certame reforça o reconhecimento internacional da sua obra e reafirma a importância do cavalo Lusitano como símbolo da identidade e expressão artística nacional.

As obras escolhidas para esta edição — “KARIM”, “O BAILARINO DA COR”, “THE PINK MOVEMENT” e “A COR DA LIBERDADE” — fazem parte da exposição individual “Dancing Shoes”, apresentada este ano. Através de uma linguagem visual contemporânea e de uma paleta cromática reduzida mas expressiva, Marta Justiça interpreta o cavalo Lusitano em movimento, destacando a sua elegância, força e emoção.

“É com enorme orgulho e sentido de responsabilidade que recebo esta seleção, não só como artista, mas também como representante da arte e cultura portuguesas. Ver novamente o cavalo lusitano em destaque num evento desta dimensão é profundamente simbólico”, afirma Marta Justiça.

O Dutch Equine Art Fair, que se realiza nos Países Baixos, reúne artistas de renome de todo o mundo e celebra a ligação única entre a arte e a equitação. A participação de Marta Justiça constitui uma homenagem ao cavalo Lusitano — embaixador de tradição, beleza e história — e uma oportunidade de levá-lo a novos públicos e contextos culturais através da arte contemporânea.