Marlon Zanotelli conquista ouro individual nos Jogos Pan-Americanos 2019 10 Agosto, 2019 6:36

O cavaleiro brasileiro Marlon Zanotelli conquistou esta sexta-feira, a primeira medalha de ouro individual nos saltos de obstáculos na história do hipismo do país nesta edição dos Jogos Pan Americanos ao vencer montando a SF Sirene de la Motte em Lima, Peru.

Esta é a segunda medalha de ouro para o Brasil nos saltos de obstáculos e a quinta no hipismo nesta edição dos Jogos Pan Americanos. A outra medalha de ouro conquistada foi na prova por equipas, que assegurou ao Brasil o apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A medalha de prata foi para o argentino José Maria Larocca e o bronze para Elizabeth Madden após um desempate com Eve Jobs dos Estados Unidos, Nicole Walker, do Canadá, e Eugenio Pérez, do México.

Além das duas medalhas de ouro nos saltos de obstáculos, o Brasil termina a sua participação no Pan de Lima com medalhas de prata por equipas no concurso completo de equitação, além de uma de bronze também no CCE individual com Carlos Parro e outro bronze por equipas na Dressage.

