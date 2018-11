Mark Todd ministra estágio em Lisboa

A Federação Equestre Portuguesa (FEP), a Sociedade Hípica Portuguesa (SHP) e a Associação de Concurso Completo de Equitação (ACCE) têm o prazer de anunciar que vão realizar em conjunto um estágio com Sir Mark Todd que vai decorrer de 14 a 16 de dezembro nas excelentes instalações da SHP em Lisboa. Este estágio foi organizado pela ACCE com o apoio da FEP e da SHP e é parte de uma série de eventos e alterações planeadas pela ACCE e pela FEP para melhorar o estado do CCE em Portugal.

Mark Todd, duplo Campeão Olímpico, vencedor do Campeonato da Europa Open e múltiplas vezes vencedor de Badmington Horse Trials e Burghley Horse Trials, irá trabalhar com 15 conjuntos. Nos dois primeiros dias do estágio, trabalhará individualmente o trabalho de plano dos cavalos. No ultimo dia de treino intensivo, trabalhará em sessões de grupo de 4 conjuntos a disciplina de saltos de obstáculos, incluindo saltos de cross portáteis para testar a precisão e outras competências importantes para a prova de cross.

Os conjuntos que vão participar neste estágio fazem parte da elite nas categorias Jovens Cavaleiros e Sénior que a FEP já identificou como tendo potencial para iniciar uma preparação para um conjunto de objetivos internacionais acordados entre a FEP e a ACCE para 2019, nomeadamente os Campeonatos da Europa. No entanto, os cavaleiros de todas as disciplinas são bem-vindos a participar neste estágio e beneficiar desta oportunidade única.

O Coronel Filipe Santos Correia, vice-presidente da FEP responsável pelo CCE em Portugal afirmou que “estamos muito entusiasmados por ter um cavaleiro desta categoria a trabalhar com os nossos atletas e contribuir para relançar a disciplina do CCE em Portugal Contamos com a ACCE agora e no futuro para voltar a dar ao CCE o destaque que merece”.

O Presidente da SHP, Sr. José Manuel Figueiredo, afirmou que “ a SHP apoia fortemente o CCE em Portugal e está muito satisfeito por poder acolher este evento ímpar, dando as boas-vindas aos cavaleiros de CCE e a todos os outros que pretendam participar no estágio e retirar benefícios desta oportunidade única de conviver com esta super estrela do desporto equestre”.

Augusto Calça e Pina, Presidente da ACCE afirmou que “a direção da ACCE quer melhorar a qualidade do CCE em Portugal e está decidida a dar o seu melhor para que o CCE volte a ter o nível que merece em Portugal. Agradece à FEP e à SHP o apoio dado para a realização deste evento, mas também o apoio dado no passado e o que se perspetiva no futuro. Este estágio é apenas o primeiro passo de uma série de ideias de colaboração com a FEP e outros parceiros como a SHP”.

Mais informações, incluído o programa e preços podem ser consultados brevemente nos sites/facebook da FEP, ACCE e SHP.

Contacto:

Maria do Carmo Lupi Hart ACCE

mariacarmo_hart@hotmail.com

00351 914549467

ACCE: https://www.facebook.com/Portugueseventing/

Mark Todd Eventing: http://www.marktoddeventing.com/