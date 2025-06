Marion Hughes é homenageada durante recepção do Irish Horse Board no HHS Horse Show

O Irish Horse Board realizou recentemente uma recepção no HHS Horse Show, em Co Kilkenny, para homenagear três figuras fundamentais da indústria equestre irlandesa Marion Hughes, Eileen Brennan e Peter Brady e reconhecer as enormes contribuições que fizeram ao desporto.

Marion Hughes

Um nome sinônimo de excelência, Marion Hughes, do Hughes Horse Stud, é conhecida em toda a Irlanda e internacionalmente não apenas como cavaleira olímpica e vencedora de Grandes Prémios internacionais, mas também como uma das criadoras mais influentes e respeitadas no mundo do salto de obstáculos.

A trajetória de Marion começou no coração do Condado de Kilkenny, onde cresceu cercada por cavalos e pela rica tradição da criação irlandesa. O seu talento precoce ficou evidente ao conquistar o ouro por equipas no Europeu de Póneis em 1984. Na década de 1990, a parceria com a notável égua Flo Jo garantiu vitórias consecutivas na Queen Elizabeth II Cup em Hickstead. Representou a Irlanda ao mais alto nível, incluindo os Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 com o cavalo Heritage Fortunus, além de inúmeras Taças das Nações e Campeonatos Europeus.

Mas o legado de Marion vai muito além das suas conquistas nas pistas. Ao lado do marido, Miguel Bravo, e da sua família, ela transformou o Hughes Horse Stud numa referência da criação irlandesa. Durante o evento, Marion recebeu uma homenagem especial como criadora de HHS Mercedes (ISH), a talentosa égua de sete anos que conquistou a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Cavalos Novos 2024 em Lanaken, Bélgica.

HHS Mercedes é apenas a mais recente de uma longa linhagem de campeões nascidos no Hughes Horse Stud – uma lista que inclui cavalos olímpicos e de campeonatos mundiais como Special Envoy, vencedores da Taça do Mundo como Diamond Exchange, e estrelas internacionais como Royal Charmer, Heritage Fortunus e HHS Calais.

Os cavalos criados por Marion são reconhecidos pelo seu atletismo, talento e temperamento – qualidades que os tornam altamente desejados por cavaleiros de elite no mundo. Com um olhar único para identificar talentos e uma habilidade rara para desenvolvê-los, Marion não apenas forma grandes cavalos, mas também grandes cavaleiros. Nomes como Mikey Pender, o mais jovem vencedor do Hickstead Derby, e as suas próprias filhas, Molly e Martha, são exemplos do impacto da sua orientação e apoio.

A contribuição de Marion Hughes para os cavalos de saltos irlandeses é incalculável. A sua filosofia de criação equilibra tradição e inovação, sempre com foco no futuro do desporto. Marion ajudou a moldar o moderno Cavalo de desporto Irlandês, e a sua influência será sentida por muitas gerações.