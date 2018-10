Mario Luraschi: O duplo e acrobata equestre casou-se com sua namorada 34 anos mais nova ! 1 Outubro, 2018 16:44

No dia 15 de Setembro, o italiano Mario Luraschi, de 70 anos, casou-se com Clémence Faivre, cavaleira emérita trinta e quatro anos mais nova, numa grandiosa cerimónia organizada no coração da floresta de Ermenonville.

Mario Luraschi, duplo e acrobata equestre de 70 anos, conhecido na sua profissão por ter treinado cavalos para a sétima arte (O Pacto dos Lobos, Joana D’Arc, os Visitantes, Jappeloup e a série Versalhes), casou com a sua companheira Clémence Faivre. Com 37 anos, Clémence é também conhecida no meio uma vez que é também artista equestre, como o indica o seu site oficial.

O casamento teve lugar na Abadia de Chaalis, no coração da floresta de Ermenonville em Fontaine-Chaalis (Oise), na presença de muitas personalidades.

Depois de dizer “sim” para a vida, os recém-casados convidaram todos os convidados para a sua casa no Tipi, uma casa em troncos de madeira construída por Mario Luraschi, onde se encontram também as suas novas cavalariças.