Marina Frutuoso de Melo vence Grande Prémio em Espanha 26 Fevereiro, 2017 23:57

Montando o castrado Holstein de 17 anos, Cantano, a cavaleira portuguesa Marina Frutuoso de Melo venceu este domingo, o Grande Prémio do Medium Tour no Circuito del Sol em Espanha, conseguindo o melhor tempo (0/0-36,54s) dos sete conjuntos que terminaram com duplos percursos sem faltas. Duarte Romão foi segundo classificado com Utopie d’Bonneville (0/0-36,61s) e o espanhol Armando Trapote foi terceiro com Miss Bubbles (0/0-36,65s).

Dos 81 cavaleiros iniciais, 12 disputaram o desempate.

João Pereira Coutinho também brilhou com Nelson du Biolay tendo vencido a prova disputada em duas fases do Big Tour A2.

Triunfo do cavaleiro irlandês Bertram Allen no Grande Prémio do Big Tour com Dino W (0/0-43,46s). Este conjunto venceu também a prova grande do Big Tour D na passada sexta-feira. Um bom início de época para Allen que conquistou neste circuito quatro primeiros lugares em provas grandes bem como várias rosetas nas provas para cavalos novos. Ganhou o Big Tour C e ficou classificado em segundo lugar com High Valley no pequeno grande prémio. O cavaleiro segue agora para Doha nos Emirados Arabes Unidos.

Emma Augier de Moussact (CZE) foi segunda classificada com Diva (0/0-44,43s) e Alix Ragot (FRA) ocupou o terceiro lugar do pódio com Thais de Pegase (0/0-44,55s).

Resultados – G.P. Medium Tour

Resultados – Big Tour A2

Resultados – Grande Prémio Big Tour