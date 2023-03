Maria Pais do Amaral vai montar «Hot Hit Old»

O grupo de investimento Campline Horses adquiriu recentemente o talentoso cavalo castrado Oldenburg, «Hot Hit OLD», de acordo com o site Eurodressage. O cavalo será montado pela cavaleira de Grand Prémio, Maria Pais do Amaral em futuras competições.

«Hot Hit OLD», um castrado de 12 anos foi montado inicialmente pelo campeão alemão Frederic Wandres, que o levou até ao nível de Grande Prémio.

O cavalo mostrou o seu talento desde cedo, tendo se classificado para o Bundeschampionate em 2016 e 2017, alcançando o sucesso no pequeno circuito internacional dois anos depois.

Em 2021, Hot Hit Old venceu a qualificativa da Taça do Mundo em Samorin, assegurando um lugar permanente na equipe de Grande Prémio de Wandres. No ano seguinte, a dupla registou excelentes classificações e vitórias nos CDIs em Hagen, Hamburgo, Fritzens e Samorin, com destaque para a Freestyle em Schindlhof, onde conseguiram a marca de 78,640%.

Agora, com a aquisição do cavalo pelo grupo Campline Horses, o animal passa a ser montado por Maria Pais do Amaral em competições futuras. Com a sua experiência em competições de Grande Prémio, Maria tem tudo para alcançar bons resultados com o talentoso Hot Hit OLD.