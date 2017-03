Maria Caetano entre os 100 melhores do ranking mundial 2 Março, 2017 9:02

A cavaleira Maria Caetano (Coroado AR) é o conjunto português melhor posicionado no Ranking Mundial de Dressage FEI, surge na 90ª posição (1662 pts) do ranking da FEI nº 194 divulgado esta terça-feira. O olímpico Daniel Pinto (Santurion de Massa) desceu 130 posições e ocupa a 222ª com 1289 pts.

Miguel Ralão Duarte (Xenofonte d’Atela) subiu uma posição e ocupa o 138º lugar no ranking (1520 pts) e Filipe Canelas Pinto (Der Clou) em 141º (1517 pts).

Os restantes primeiros lugares do ranking mundial mantêm-se inalterados, com a cavaleira olímpica alemã Isabell Werth a ocupar a primeira posição montando Weihegold Old (2969 pts), seguida de Kristina Bröring Sprehe com Desperados FRH (2823 pts) e de Dorothee Schneider com Showtime FRH (2704 pts).

Resultados