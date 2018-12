Maria Caetano Couceiro: Missão cumprida em Londres (VÍDEO)

Maria Caetano Couceiro estreou-se no CDI-W no Olympia em Londres, com um 7.º lugar no Grande Prémio e um 8º lugar no Grande Prémio Freestyle da sexta etapa da Liga da Europa Ocidental que decorreu no London International Horse Show. Após esta qualificativa, a cavaleira portuguesa mantém-se no 4º lugar provisório do ranking da Taça com 44 pontos. Resultado que deixa Maria, naturalmente feliz e lhe dá a oportunidade de ficar apurada para a grande final em Gotemburgo na Suécia, em Abril próximo. Recordamos que apenas três cavaleiros, de cada país poderão participar na Final.

Perante cerca de 5000 pessoas, esta terça-feira à noite, Maria montando o garanhão Lusitano Coroado AR de 11 anos, propriedade do criador espanhol Juan Manuel Cordeiro e roçando os 74,000%, obteve no Grande Prémio Freestyle a pontuação final de 73,900% e um meritório 8º lugar. Com estes resultados a cavaleira portuguesa volta a demonstrar a sua boa forma e sobretudo porque foi um dos conjuntos seleccionados para os Jogos Equestres Mundiais em Tryon. Com uma grande capacidade de reunião, os pontos altos da sua prova foram os ladeares, as piruetas e as transições passage – piaffe – passage.

Venceu a prova rainha que foi muito disputada, o alemão Frederic Wandres com Duke of Britain que alcançou a sua melhor marca de sempre 80,030%, a mesma pontuação conseguida pela britânica Charlotte Dujardin que ficou na segunda posição com Hawtins Delicato (80,030%), Wandres porém obteve notas artísticas mais elevadas que Charlotte. Hans Peter Minderhoud foi terceiro com Glock’s Dream Boy (77,990%).

