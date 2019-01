Maria Caetano Couceiro entre os 50 melhores do mundo! 2 Janeiro, 2019 9:30

Maria Caetano Couceiro após a sua excelente exibição no CDI-W de Mechelen, Bélgica, ascendeu 22 posições e ocupa agora o 44º lugar no ‘ranking´ Mundial de Dressage da FEI na actualização mensal da hierarquia que continua a ser liderada pela olímpica alemã Isabell Werth com Weihegold Old.

A americana Laura Graves mantém-se na segunda posição com Verdades enquanto Isabell Werth ocupa o terceiro e quarto lugar com os cavalos Bella Rose e Emilio 107 respectivamente.

Entre os 100 melhores do mundo deste ranking, encontram-se os portugueses Vasco Mira Godinho (Bariloche) que subiu 3 posições e ocupa o 90º lugar e Rodrigo Torres (Fogoso) que ocupa o 98º lugar.

Confira o ranking completo AQUI