Maria Caetano Couceiro a melhor portuguesa no Ranking Mundial de Dressage 3 Dezembro, 2018 15:49

Maria Caetano Couceiro (Coroado AR), surge como a melhor cavaleira portuguesa na nova actualização do Ranking Mundial de Dressage FEI nº N° 215 – 30/11/201, face às prestações no CDI-W de Madrid. Esta cavaleira, subiu oito degraus e encontra-se na 66ª posição (1807 pontos), Vasco Mira Godinho (Bariloche) é o segundo melhor português, subiu três posições, é 93º da lista (1659 pontos). Rodrigo Torres (Fogoso), é o terceiro melhor conjunto, fez uma surpreendente subida de 31 posições e ocupa a 99ª (1633 pontos), ficando classificado entre os 100 melhores deste ranking.

Extraordinária recuperação do garanhão Lusitano Alcaide com o cavaleiro espanhol Claudio Castilla Ruiz, que subiu 75 posições e ocupa a 43ª (1923 pts).

A cavaleira olímpica alemã Isabel Werth regressou à primeira posição do Ranking Mundial montando Weihegold Old (2742 pts), seguida da americana Laura Graves com Verdades (2714 pts). Isabell Werth com Bella Rose 2 (2690pts) ocupa a terceira posição e com Emilio 107 (2658pts) a quarta.

Confira o Ranking AQUI