Maria Caetano conquista o sétimo título de campeã nacional

Maria Caetano voltou a escrever o seu nome na história do ensino equestre português, ao sagrar-se campeã nacional pela sétima vez, este domingo, no Centro Hípico do Porto e Matosinhos.

Montando o garanhão lusitano Fénix de Tineo (Rubi AR x Aolga por Oheide AR), da criação Yeguada Fina de Tineo, a cavaleira brilhou com uma prestação de grande consistência. A dupla venceu de forma clara as três provas em disputa: Grande Prémio (69,630%), GP Especial (71,383%) e GPFS (74,180%), garantindo assim mais um título dourado ao seu impressionante palmarés.

A medalha de prata foi novamente para Rita Ralão Duarte, que pela terceira vez consecutiva assegurou o segundo lugar, desta feita com o lusitano Irão (Rubi AR x Oxalis da Meia Lua), criação de Pedro Ferraz da Costa. A amazona registou 67,500% no GP, 64,404% no GP Especial e 73,280% no GPFS.

O bronze coube a João Francisco Castelão, que se destacou com o lusitano Jasmim Plus (Escorial x Estrela por Peralta Pinha), criação Dressage Plus, alcançando 68,239% no GP, 67,532% no GP Especial e 68,120% no GPFS.

Fora do pódio, mas em excelente plano, ficou Mariana Assis Silva com Iji HP, conquistando o quarto lugar, seguida por André José Brás, quinto classificado com Joba II.

Os resultados ficaram assim ordenados:

Escalão de Séniores:

🥇Maria Caetano/Fenix de Tineo

🥈Rita Ralão Duarte/Irão

🥉João Francisco Castelão/Jasmim Plus

Escalão de Jovens Cavaleiros:

🥇Tiago Ferreira/Diamo Dream

🥈Maria da Graça Abecassis/Delgado

Escalão Sub 25:

🥇Nicole Antunes Silva/Nadal

🥈Francisca Castro Monteiro/Guarana

Escalão de Juniores:

🥇Antonio Soares/Epico das Figueiras

🥈Mariana Vaz/Latino

🥉José Lourenço dos Santos/Harun

Escalão de Juvenis:

🥇Mafalda Simões Valadão/Vien Valse

🥈Carminho Filipe/Iranio da Ferraria

🥉Carolina Oliveira/Las Vegas

Escalão de Iniciados:

🥇Caetana Pereira/Imperador

🥈Ysaura Tavares Belga/Janota

CPPD – Grau I Individual:

🥇Ana Mota Veiga/Figo Plus

