Márcio Pinto e Cebrina vencem o Grande Prémio em Alfeizerão 19 Novembro, 2018 20:36

O quinto concurso do 2º Torneio de Outono que decorreu no passado fim-de-semana terminou no domingo (18) com o triunfo de Márcio Pinto no Grande Prémio com obstáculos a 1,45m.

Montando a égua KWPN Cebrina de 11 anos, Márcio Pinto registou o melhor tempo (38,43s) dos dois conjuntos que terminaram o desempate com 4 pontos. Ivo Carvalho foi segundo classificado com Fandango C, também com 4 pontos em 41,08s. Hugo Cardoso Tavares foi terceiro classificado com Decoltaire, penalizou 8 pontos no desempate (38,01s).

Completaram o top 5, Hugo Carvalho com Gaucho WH e Ricardo Gil Santos com Ecxtasy em quarto e quinto lugares, respectivamente. Dos 11 conjuntos que alinharam nesta prova, apenas 3 disputaram o desempate.

No sábado, 19 conjuntos disputaram o Pequeno Grande Prémio. Apenas 4 conjuntos ficaram apurados para o desempate. Hugo Carvalho com Tsar d’Audouville foi o vencedor (35,40s). Jacques Jochins Fernandes foi segundo classificado montando Amour d’há (36,57s).

O terceiro lugar foi para Manuel Sá Morais/Fabiola, que terminou também sem faltas em 38,04s). Pela Espanha, Ana Fernandez e Carlile ficaram classificados em 4º e Nuno Pereira Martins com Estoril 273 em 5º lugar.

Márcio Pinto com Cebrina foi o vencedor da prova disputada ao cronómetro (1,40m) de sexta. No sábado foi a vez de Miguel Viana com Quidarco Z vencer a prova.

Na prova de 1,30m da jornada inaugural o vencedor foi Nuno Pereira Martins/ Querouef de Blondel. Jacques Jochins Fernandes com Amour d’há venceu a prova do último dia.

A prova de 1,20m de sexta foi ganha por Hugo Carvalho com Cascari HR. Sábado o conjunto vencedor foi Ivo Carvalho com Licoeur du Faubourg. No domingo foi a vez de Nuno Pereira Martins com Faraó.

O cavaleiro Pedro Marques Santos com Umberto S venceu a prova de 1.10m do primeiro dia de concurso. Hugo Carvalho com Zaphira Equigenne obteve melhor pontuação no segundo dia. Já no último a vitória foi para Pedro Manso com Eclipse.

Na categoria de 1,00m, a dupla que venceu na sexta foi Francisca Ribeiro Silva com Fury. No sábado foi a vez de Alexandra Bernardino com Queeni de Beaufour a vencer esta prova. No domingo o conjunto vencedor foi Rafael Figueiredo Pacheco com Moran.

A competição foi liderada pelo Coronel António Lopes Mateus e as pistas estiveram a cargo do chefe de pista, José Corte Real dos Santos.

Resultados completos AQUI