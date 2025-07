Marc Dilasser e Arioto du Gevres conquistam o Grande Prémio Cidade de Chantilly

O sucesso neste desporto de dois atletas é, acima de tudo, uma questão de parceria — de conexão, até. Marc Dilasser e Arioto du Gevres brilham juntos no circuito internacional há mais de oito anos, e o cavaleiro não esconde os sentimentos pelo cavalo SF de 15 anos:

“Atravessamos uma ótima fase, estamos aproveitar cada minuto. Arioto é um cavalo excepcional, sempre soubemos. Hoje à noite, no regresso a casa, vou tentar contar quantos Grandes Prémios ele já venceu… são vários! Tenho tanto orgulho nele: é um lutador, um verdadeiro guerreiro. É um cavalo incrivelmente rápido, e simplesmente adora o que faz. Hoje tudo foi perfeito.”

O cavaleiro da Normandia planeou o final de semana com perfeição: uma vitória impecável na quinta-feira, na primeira classificativa, dois dias de descanso, e o triunfo neste domingo no Grande Prémio Cidade de Chantilly. Outro destaque foi a arquibancada lotada.

Sob um sol escaldante, um público especialista e entusiasta que permaneceu firme para assistir aos cinquenta participantes a enfrentarem um percurso composto por 13 obstáculos e 16 esforços desenhado pelo chefe de pista olímpico Grégory Bodo.

Dilasser fez questão em homenageá-lo:

“Foi um percurso clássico do Greg. Durante o reconhecimento nem sempre nos apercebemos onde estão as dificuldades, mas na verdade elas estão em todo lado. Greg criou um Grande Prémio muito exigente, mas ainda assim tivemos doze percursos limpos e um desempate repleto de cavaleiros de nível 5 estrelas. Chapeau!”

Estes doze conjuntos voltaram para um desempate com sete obstáculos que preencheu a enorme pista: linhas rápidas, mas com sutilezas técnicas, desde a primeira volta — onde os centésimos podiam ser ganhos — até a entrada do duplo, onde tudo podia ser perdido.

Nicolas Delmotte com Jordan Molga M estabeleceu o tempo a ser batido com um percurso suave, mas, no fim, tudo se resumiu a um duelo franco-britânico entre Marc Dilasser e o bicampeão olímpico Scott Brash com Hello Valentino.

Dilasser foi o primeiro a atacar: 39,68 segundos. Brash tentou perseguir, mas terminou 0,93 centésimos mais lento (40,61s) foi segundo classificado enquanto o francês Nicolas Delmotte completou o pódio com Jordan Molga M (40,79s).

Resultados AQUI