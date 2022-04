Manada de cavalos Sorraia libertada no Pinhel (VÍDEO)

Uma manada de cavalos Sorraia foi libertada no sábado (23) no lugar do Ermo das Águias, em Vale Madeira (Pinhel), uma nova área “rewilding” no Grande Vale do Côa.

A iniciativa é da Rewilding Portugal, que está a introduzir esta raça autóctone portuguesa na região, onde vão viver em estado semisselvagem, numa área que vai estar aberta a visitação em breve.

«Estes cavalos vão agora desempenhar o importante papel de grandes herbívoros nesta paisagem, de gestão e modelação, e repor essa função essencial nos ecossistemas com novos mosaicos que favorecem a biodiversidade e reduzem o risco de incêndio», destaca a associação ambiental.

No início de maio, a Rewilding Portugal já tinha introduzido dez cavalos Sorraia no Vale Carapito, em Vilar Maior (Sabugal). Quase um ano depois nasceu um poldro. Atualmente existem apenas cerca de duas centenas de exemplares em todo o mundo, pelo que a sua introdução no Grande Vale do Côa é «um marco importante» para aquele organismo sediado na Guarda e que se dedica à conservação da Natureza.

«O impacto destes animais vai ser estudado para demonstrar os resultados da abordagem rewilding de conservação da natureza», refere a associação.