Mais de 40 conjuntos no CDN do Centro Hípico da Costa do Estoril 19 Março, 2018 23:44

Este fim-de-semana o Centro Hípico da Costa do Estoril recebeu o seu primeiro CDN do calendário de 2018, que contou com a presença de mais de 40 conjuntos em provas, para Póneis, Juniores, Young Riders, Seniores, Cavalos Novos e de Paradressage.

PRELIMINAR – 2 Participantes

Na reprise Preliminar, venceu Bruno Moreira com Jota da Hermida nos dois dias com 72,353% e 69,117%. Sara Santos com Jua das Lezírias, pontuou 70,294% e 66.471%.

ELEMENTAR – 5 Participantes

Na Elementar, Mafalda Galiza Mendes com Isco venceu nos dois dias (69,844% e 68,907%). Sara Tomé Cabral com Itoque foi duas vezes segunda classificada (66,146% e 66,980%) e Leonor Nunes ficou duas vezes no terceiro lugar com Tess (63,646% e 66,198%).

MÉDIA – 2 Participantes

Sara Tomé Cabral com Hiego venceu nos dois dias, com as médias de 66,970% e 67,525%. Silvia Graça com Rubita pontuou no sábado 63,232% e no domingo 63,485%.

COMPLEMENTAR – 4 Participantes

Na reprise Complementar, Ricardo Reis com Escorial, venceu nos dois dias com as médias de 67,973% e 67,883%. João Faustino com Coalho, ocupou o segundo lugar nos dois dias (63,874% e 66,036%) enquanto Sara Santos com Lord Spirit foi terceira classificada também nos dois dias (62,838% e 64,820%).

JUNIORES – 5 Participantes

Melanie Bartz com Delgado foi a vencedora da reprise Junior´s Team e Individual nos dois dias (62,879% e 68,434%). Maria Ruivo e Coolman em segundo lugar no domingo (61,515%) e em terceiro no sábado (63,288%), enquanto Rita Rodrigues com Festina foi segunda classificada no sábado (67,576%).Nicole Antunes da Silva com Golias CC ficou em terceiro lugar no domingo com 63,788%.

YOUNG RIDERS – 4 Participantes

Martim Meneres e Equador venceram a reprise YR Team e Individual (67,402% e 69,510%). Este cavaleiro que debutou com Guadiana Plus ocupou o segundo lugar nos dois dias (66,471% e 67,157%). Inês Câncio com Boneco, em terceiro (64,706%) no sábado, e no domingo Alexandra Fernandes ocupou o terceiro lugar com Distinto (64,216%).

PRIX ST. GEORGES – 6 Participantes

Vasco Mira Godinho e Giraldo venceram a reprise Prix St. Georges nos dois dias (69,657% e 67,892%). João Bento com Evimar em segundo lugar (65,883%) no domingo, enquanto João Faustino e D Unico de HVS ocupou o terceiro lugar com 65,441% também no domingo. No sábado João Embaixador com Furacão ocupou o segundo lugar com 65,358% enquanto João Bento com Evimar ficou em terceiro com 65,000%.

INTERMEDIÁRIA – 2 Participantes

Frederico Pinteus e Batialo venceram nos dois dias conseguindo no sábado 66,490% e no domingo 67,108%. Raquel Falcão com Caminheiro pontuou no sábado 64,804% e 66,373% no domingo.

Nos Cavalos Novos de 5 anos, Vasco Mira Godinho pontuou (76,200% e 77,200%) com Imperador dos Cedros.

Além das provas do CDN também houve provas reservadas aos póneis.

Grau Infantil: Alice Nogueira com Divino fez 67,396% e 69,375% sábado e domingo respectivamente

Poneis Team: Liza Bartz com Hemingway B obteve 66,667% e 67,810% sábado e domingo respectivamente.

Children Preliminar: Graça Abecassis com Divagante doPilar registou 67,803% e 66,970% sábado e domingo respectivamente.

PARADRESSAGE – 5 Participantes

Na Paradressage houve provas nos Graus I, II e III:

Grau I – Ana Mota Veiga e Convicto LV, venceram nos dois dias (70,476% e 69,464%).

Grau II – Sara Duarte e Daxx du Hans no Grau II, pontuaram nos dois dias (68,232% e 66,010%)

Grau III – Inês Alemão e Giraldo da Sernadinha, conseguiram no sábado 65,637% e no domingo 64,412%

Resultados – Sábado – 17/03

Resultados – Domingo – 18/03