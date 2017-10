Maestro St. Lois despede-se das pistas

Foi na noite deste sábado, (28) que o cavalo SF Maestro St. Lois, de 17 anos, montado por Jose Roberto Reynoso Fernandez Filho, se despediu das pistas após ter ficar classificado em 9º lugar no Grande Prémio Estoril Copa JL Sítio na Bahia.

Foi uma noite de fortes emoções para o olímpico José Reynoso que retirou a sela do seu parceiro em inúmeras vitórias e prestou-lhe a sua última homenagem, afirmando, “Hoje foi um dia difícil, despedir-me de um grande guerreiro…mas tenho a certeza que foi na hora certa… muito orgulho e gratidão por você! Meu Maestro. Muito obrigado meu amigo!”.

Antes de ser vendido ao cavaleiro olímpico brasileiro em 2011, Maestro St. Lois foi montado pelo cavaleiro português João Mota. Este conjunto foi sétimo classificado no CSI2* – W do Rio de Janeiro (10/11/11), ficou em quinto no Grande Prémio do CSI4* da Corunha (29/07/11) e em nono no G.P. do CSI2* do Vimeiro. Participou ainda no Campeonato da Europa de Saltos em Madrid (2011).

José Reynoso com Maestro St. Lois integrou a equipa olímpica brasileira nos Jogos Olímpicos de Londres (2012), venceram o Grande Prémio do CSI2* de São Paulo (2016), alcançaram o 2º lugar no Grande Prémio do CSI2*-W de São Paulo (2016), entre outros resultados.