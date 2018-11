Madrid Horse Week: Taça do Mundo de Dressage 22 Novembro, 2018 17:37

O evento hípico desportivo mais importante de Espanha regressa este Outono a Madrid com uma excepcional programação repleta de novidades. A VI edição de IFEMA Madrid Horse Week que terá lugar nos próximos dias 23, 24 e 25 de Novembro, nos pavilhões 12 e 14 da Feira de Madrid, oferecerá 8 sessões de competições e mais de 15 provas diurnas e nocturnas na pista principal com uma dotação global de 550 mil euros em prémios pecuniários.

Nesta edição de 2018, destaca-se a incorporação de uma qualificativa da Taça do Mundo de Dressage da Liga da Europa Ocidental. Esta prestigiosa competição hípica, organizada pela Federação Equestre Internacional (FEI) vai incluir a capital espanhola na lista de sedes em que figuram as cidades europeias, de Lyon, Estugarda, Salzburgo, Londres, Amesterdão, Gotemburgo, entre outras.

A amazona olímpica espanhola Beatriz Ferrer-Salat, 16ª no Ranking Mundial, que o ano passado conseguiu neste evento uma vitória retumbante no Grande Prémio Freestyle do CDI5* montando Delgado, será uma das mais destacadas participantes desta Taça do Mundo. Esta cavaleira, actual campeã de Espanha de Dressage e uma estrela mundial, espera repetir o êxito do ano anterior quando alcançou a nota de 76,32%, inacessível aos seus rivais.

Entre os 14 cavaleiros de Dressage dos 8 países participantes, estão os portugueses Maria Caetano Couceiro nº74 no Ranking Mundial, 23ª na final dos Jogos Equestres Mundiais de Tryon com Coroado AR, vencedora do Grande Prémio Freestyle do CDI-W de Brno (Rep. Checa) com a média final de 74,125% e Rodrigo Torres, nº121 no Ranking Mundial, vencedor do G.P. Freestyle com o Lusitano Fogoso no CDI3* de Lisboa com 75,390%.

O Grande Prémio Freestyle realiza-se no domingo (25 Nov) pelas 16h30.

CDI-W – Lista de participantes AQUI

Resultados AQUI