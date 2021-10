Madrid Horse Week em Novembro 16 Outubro, 2021 19:53

Os pavilhões do IFEMA MADRID acolherão mais uma edição da Madrid Horse Week de 26 a 28 de novembro, o maior evento hípico que se realiza em Espanha, e que procura dar a conhecer ao grande público o mundo do cavalo, e que mais um ano reunirá durante três dias os melhores cavaleiros do ranking internacional. Esta edição vai acolher a quarta etapa da Taça do Mundo de Saltos (FEI Longines) e a terceira qualificativa da Taça do Mundo de Dressage.

Nesta oitava edição terá lugar a quarta edição da Final da Taça ‘Maestros de la Vaquera’, que já se consolidou como uma das competições mais aplaudidas do evento, e a quinta edição do Congresso Internacional de Medicina Desportiva Equina, organizado pela Universidade Alfonso X el Sabio e pelo seu Hospital Veterinário, em que os mais destacados veterinários abordarão as últimas novidades na área da prevenção de lesões dos atletas equinos.

Na Pista Central disputar-se-á a já tradicional prova com póneis, pensada para os mais pequenos, e um dos eventos mais divertidos e aplaudidos do certame, e a prova de clausura do III Campeonato de PonyTurf, em que os pequenos póneis de raça Shetland disputarão um Grand National.

O Salão do Cavalo oferecerá uma programação com diversas atividades lúdicas e didáticas, incluindo doma western, demonstrações de volteio e de doma natural, e sessões sobre a saúde e os cuidados do cavalo.

Também não faltará uma Village Comercial com mais de 80 stands de moda, artigos equestres, serviços veterinários e de transporte de equinos, restauração, alimentação e decoração, e o Rincón Goumet, uma ampla zona gastronómica com uma variada oferta de restauração, patrocinada por Rodilla e Estrella Damm.