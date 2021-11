Madrid Horse Week ’21: 8 atletas Portugueses inscritos 25 Novembro, 2021 11:05

Madrid Horse Week regressa à capital de Espanha entre os dias 26 e 28 de Novembro nos pavilhões 12 e 14 do IFEMA.

Um total de 14 provas internacionais vão decorrer no pavilhão 12, que começam esta sexta-feira, às 09h30 com uma prova de Duas Fases do CSI1* e terminam na tarde de domingo com o Trofeu IFEMA Madrid.

Também esta sexta-feira, realiza-se o “short” Grande Prémio do CDI5*-W e na qual participam o olímpico Rodrigo Moura Torres com o Lusitano Fogoso e Martim Meneres com Equador. Estão inscritos neste internacional 12 atletas, 12 cavalos em representação de 5 países.

Estão inscritos no CSI5*-W e CSI1* os seguintes cavaleiros portugueses:

CSI5* -W

Duarte Seabra (HHS Washington e Dourados 2)

CSI1*

João Vicente Caldeira – Holly

Márcio Guedes Pinto – Cebrina

Mafalda Marques Costa – Dialpovio

Afonso Salvador Bento – Oros M

Ana Teresa Campos Sousa – Dolovia d’Argouges

Lista de Participantes

CSI1* AQUI

CSI5*- W AQUI

CDI5*- AQUI