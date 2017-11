Madrid Horse Week 2017: Tocou o Hino de Portugal para Luís Sabino Gonçalves (VÍDEO) 24 Novembro, 2017 7:32

O hino português tocou esta quinta-feira à noite em Madrid (Espanha), após Luís Sabino Gonçalves ter ganho a primeira prova grande (1,40m) do CSI2*.

Arrancou esta quinta-feira a 5ª edição do Madrid Horse Week nas instalações do IFEMA com a disputa das primeiras provas do CSI2* e da primeira qualificativa da Taça do Mundo de Volteio.

Luís Sabino Gonçalves montando Acheo di Sanpatrigno inaugurou o marcador ao vencer a última prova da jornada disputada ao cronómetro tendo registado o melhor tempo (52,10s) dos 19 conjuntos que terminaram sem faltas. Foi seguido dos espanhóis Gonzalo Añón Suárez com AD Amigo B (52.63s) e Alberto Márquez Galobardes com Volt de Kergane (53,56s) que ocuparam o segundo e terceiro lugares, respectivamente.

PÓDIO ESPANHOL NA PROVA PEQUENA

Os espanhóis dominaram o pódio da primeira prova pequena disputada em Duas Fases (1,25m), pertencendo o triunfo à dupla Silvia Diego Pardo com Uran van Generhese (26,11s). Inés Llantada Cosse foi segunda classificada com Tentation des Sables (27,32s) enquanto Alberto Márquez Galobardes fechou o pódio montando Dantino del Castañar (27,33s).



TAÇA DO MUNDO DE VOLTEIO – 1ª QUALIFICATIVA

A volteadora italiana, Anna Cavallaro, vencedora da final da Taça do Mundo de Volteio no ano transacto e medalha de prata individual nos últimos Jogos Equestres Mundiais da Normandia, ganhou a primeira a primeira prova qualificativa reservada às amazonas (8.384 pontos). A sua compatriota Silvia Stopazzini foi segunda classificada (8.020 pts) e a suíça Ilona Hannich ocupou o terceiro lugar (7.964pts).

Na disputa masculina o título ficou com o alemão Jannick Heiland com 8.902 pontos. O suíço Lukas Heppler foi segundo classificado (8.832 pts) enquanto o húngaro Balazs Bence foi terceiro classificado (8.333pts).

Começa esta sexta-feira o CSI5*-W com a disputa da primeira prova ao cronómetro. Mário Wilson Fernandes (Tidelio des Nauves) é o 17º da ordem de entrada.

Resultados completos AQUI