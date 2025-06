Luso-Warmblood – Países Baixos aprovam pedido de extensão do programa de melhoramento

A partir de agora os criadores sedeados nos Países Baixos vão poder passar a inscrever os produtos dos cruzamentos entre Lusitanos e Warmbloods, no Livro Genealógico do Luso-Warmblood, sedeado em Portugal.

Este é mais um passo decisivo, levado a cabo pela Associação Portuguesa de Criadores de Raças Selectas (APCRS), no sentido da Internacionalização do potencial desta raça que tem vindo a pontuar alto nas pistas de dressage, e que tem igualmente vindo a somar pedidos de registo de poldros nascidos no estrangeiro.

O Presidente da APCRS, Dr. José Veiga Maltez, acredita nesta jovem raça, com berço em Portugal, e que em poucos anos tem vindo a somar sucessos, destacando a título de exemplo a conquista recente do “Quinto Império QB” (Jasmim Plus x Flor Plus por Fidertanz) que se destacou em 2024 ao conquistar o Campeonato de Portugal de Dressage, na categoria de 4 anos, sendo o primeiro cavalo Luso-Warmblood a conseguir essa façanha, competindo com Frederico Mexia de Almeida.

A APCRS está a atravessar um excelente momento na acreditação e modernização dos procedimentos, sinal que ficou bem claro através da recente ação de formação de Juízes APCRS (2025), ministrada por Francisco Cancella de Abreu.

Francisco Cancella de Abreu considera que o Luso-Warmblood é uma boa aposta, pois poderá facilitar a vida aos cavaleiros, permitindo mais rapidez em chegar aos resultados, comparativamente ao cavalo Lusitano.

O Secretário Técnico da raça, Eng.º Rodrigo Almeida, refere que este é um pequeno “andamento” administrativo, mas um “andamento” de nota 10 para o futuro da credibilização do Luso-Warmblood no mundo. Os Países Baixos constitui um país de referência na criação de cavalos de desporto, e toda a equipa técnica e administrativa do LW, está fortemente empenhada e motivada em crescer e vestir a camisola da raça. Acrescenta ainda que está prevista, em breve, a extensão do programa de melhoramento do LW a outros países, fora e dentro da União Europeia.

Está para breve o lançamento de um novo “logo” para a raça, desenvolvido pela APCRS, que permitirá já em Agosto deste ano, aos cavaleiros que vierem a participar no Campeonato do Mundo de Cavalos Novos, com cavalos Luso-Warmblood, usarem este “logo” como veículo promocional da raça e da Associação que a tutela.